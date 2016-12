Country codes: AF AX AL DZ AS AD AO AI AQ AG AR AM AW AU AT AZ BS BH BD BB BY BE BZ BJ BM BT BO BQ BA BW BV BR IO BN BG BF BI KH CM CA CV KY CF TD CL CN CX CC CO KM CG CD CK CR CI HR CU CW CY CZ DK DJ DM DO TP EC EG SV GQ ER EE ET FK FO FJ FI FR GF PF TF GA GM GE DE GH GI GR GL GD GP GU GT GG GN GW GY HT HM VA HN HK HU IS IN ID IR IQ IE IM IL IT JM JE JO KZ KE KI KP KR KW KG LA LV LB LS LR LY LI LT LU MO MK MG MW MY MV ML MT MH MQ MR MU YT MX FM MD MC MN ME MS MA MZ MM NA NR NP NL AN NC NZ NI NE NG NU NF MP NO OM PK PW PS PA PG PY PE PH PN PL PT PR QA RE RO RU RW BL SH KN LC MF PM VC WS SM ST SA SN RS SC SL SG SX SK SI SB SO ZA GS SS ES LK SD SR SJ SZ SE CH SY TW TJ TZ TH TL TG TK TO TT TN TR TM TC TV UG UA AE GB US UM UY UZ VU VE VN VG VI WF EH YE ZM ZW A1 A2 AP EU O1

White Zetsu's ability to mimic people's appearances has wrought confusion and distrust within the Allied Shinobi Forces. Naruto arrives to assist, and using his sensory powers, he identifies all the disguised White Zetsu clones, changing the tide of the battle.